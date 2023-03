COLUMN. Luister naar Patrick Lefevere en je hoort Marlon Brando in ‘The Godfather’. Ook Don Patrick benut slechts de helft van de medeklinkers die hem door het alfabet ter beschikking worden gesteld

Rusland lanceert immense aanval op Oekraïense infrastruc­tuur: vijf doden, veertig procent van inwoners Kiev zonder stroom

Rusland heeft Oekraïne opnieuw massaal bestookt met raketten. Onder meer in de steden Kiev, Charkiv en Odesa zijn bombardementen gemeld. In de westelijke regio Lviv zijn vijf mensen om het leven gekomen. In Kiev raakten zeker twee mensen gewond, net zoals in Charkiv. In de hoofdstad zit momenteel 40 procent van de bevolking zonder stroom. Ook de kerncentrale in Zaporizja, die onder Russische controle staat, is van het elektriciteitsnetwerk afgesneden. “De bezetters terroriseren alleen burgers, maar ze zullen de verantwoordelijkheid voor hun daden niet ontlopen”, reageert president Volodymyr Zelensky op de aanvallen.