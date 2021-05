COLUMN. Lotto-Soudal is België in het klein. Zadelpijn

Prangender nog dan de vraag of Jürgen Conings eerstdaags wordt gevonden en zo ja, dood of levend, is de vraag of de Belgische staatswielerploeg Lotto-Soudal zondag de finish haalt van de Giro en zo ja, met of zonder renners. Van de acht die tweeënhalve week geleden van start gingen, zijn er nog twee in koers. Geeft er vandaag of morgen nog eentje op in de bergen, dan evenaart Lotto zijn schaamterecord uit 2003. Maar voor de ploegleiding doet dat er niet meer toe. Nu al is deze ronde geslaagd, klinkt het. Lotto-Soudal heeft een heel goede Giro gereden, zegt sportdirecteur Mario Aerts. Dat klinkt als de treinconducteur die zelfvoldaan vaststelt dat weliswaar niet alle reizigers die vanuit Oostende zijn vertrokken hun eindbestemming in Brussel-Zuid hebben gehaald, maar toch maar mooi tot Gent-Sint-Pieters zijn geraakt, alwaar de trein helaas bleef stillestaan. Eén staatsbedrijf presteert nog ondermaatser dan de NMBS: de Nationale Loterij in zeem en klikpedaal.