COLUMN. Lang leve Lilibet! Minstens zo lang als haar gelijknamige overgrootmoeder

Duitse onderzoe­kers: “Verdwij­ning Madeleine McCann zou binnen enkele maanden opgelost kunnen zijn”

7 juni Hans Christian Wolters, de openbare aanklager in de zaak rond de verdwijning van het Britse meisje Madeleine ‘Maddie’ McCann, zegt dat het onderzoeksteam in Portugal “veel vordering” boekt. Volgens hem zou de zaak “binnen enkele maanden opgelost kunnen zijn”, zo bericht de Britse krant The Mirror. Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 uit de vakantieflat die haar ouders huurden in de Ocean Club in Praia da Luz in de Algarve.