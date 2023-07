COLUMN. Jan Bakelants, wijs en eigenwijs, doet denken aan Frank Vandenbroucke. Aan de wielrenner, maar meer nog aan de politicus

LIVE. “Drones onder­schept boven Moskou” - Russische ‘wapenhan­de­laar des doods’ Viktor Bout stapt in de politiek

Het Russische persbureau Tass meldt op basis van de hulpdiensten dat er in de regio Moskou twee drones onderschept zijn en eentje in de naburige regio Kaloega. Er zijn de laatste tijd vaker aanvallen met drones op doelen in Rusland. Wie daar achter zit of zitten, is onduidelijk en wordt door Rusland, Oekraïne en anderen betwist. Volg alle recente ontwikkelingen in ons liveblog.