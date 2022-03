COLUMN. Jaag Poetin in een troika door de taiga naar Omsk, met een roedel wolven achter zich aan

Ik heb een voorstel. Ik gooi het hier even in de groep. Als we nu eens meteen zouden afrekenen met die Poetin? Als we die man nu eens onschadelijk maken, in plaats van nog wekenlang een heel klein beetje oorlog te voeren en sancties te treffen die iedereen pijn doen behalve hem? Onschadelijk maken als in: ‘We got him’, toen het Saddam Hoessein betrof. Onschadelijk maken als in: ‘We killed him’, toen het om Osama bin Laden ging. De ene schurk is de andere waard. Deze oorlog deugt niet. Te veel leed is al berokkend, te veel bloed nu al vergoten. Het is waar dat het Westen al de hele eeuw te weinig empathie toont voor de gekwetste Russische beer, maar meer begrip tonen en de Russen oprecht aan de borst drukken kan ook nadat het bloed van die ene heeft gevloeid. Dat klinkt barbaarser dan het is. Zou het niet kunnen dat de korte pijn beschaafder en humaner is dan een perverse oorlogslogica waarin miljoenen mensen aan beide zijden de tol betalen voor de waanzin van één wildeman?