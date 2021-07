COLUMN. Ik wil niet bij elke topsporter die even in een dip zit het noodnummer van De Zelfmoordlijn zien verschijnen, onderaan in beeld

Volkswagen en Pon kopen Europcar voor 2,5 miljard euro

28 juli Een consortium onder leiding van Volkswagen is akkoord over de overname van de Franse autoverhuurder Europcar. De Duitse autofabrikant heeft samen de Nederlandse auto-importeur en mobiliteitsgroep Pon en de Britse vermogensbeheerder Attestor ruim 2,5 miljard euro over voor het bedrijf.