COLUMN. Ik heb ‘Twee zomers’ helemaal uitgekeken en me geweldig geamuseerd. Al was dat niet de bedoeling, lees ik

Eigenares hostel zag vermiste Natacha de Crombrugg­he (28) met rugzak vertrekken in Peru: “Ze zei dat ze over vijf dagen zou terugkeren”

Nog steeds is onduidelijk wat er met Natacha de Crombrugghe is gebeurd. De 28-jarige juriste uit Linkebeek verdween drie weken geleden in Peru. Volgens de uitbaatster van het hostel waar de Belgische verbleef, is Natacha op maandagochtend 24 januari om 5 uur ’s ochtends met een kleine rugzak vertrokken. Ze deed zelf de deur voor haar open, klinkt het in plaatselijke media. “Natacha vertelde me dat ze gedurende vijf dagen een tocht door de Colca-kloof ging maken”, getuigt Gladys López in ‘La Republica’.

14 februari