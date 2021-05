COLUMN. Ik gunde mij één dolle verzetsdaad en betaalde die ‘administratieve kost’ niet. Tot de dag dat de deurwaarder aanbelde

Goedkoper gaat het leven niet worden, na deze pandemie. Je voelt het aan kleine dingen. Voorbeeld: toen vorige maand mijn bankkaart spoorloos bleek, diende ik aan het loket plots 30 euro neer te tellen voor een tijdelijke vervanging. “30 euro?! Voor een plastic kaartje?” Het was een nieuwe regel van de bank in kwestie, verpakt in de moderne waas die ‘administratieve kost’ heet. Terwijl de waarheid natuurlijk anders klinkt: “Sorry, onze bedrijfswinst viel vorig jaar een beetje tegen, nu willen we geld rapen bij de hulpeloze klant.” Fair enough. Liever zo, dan fabeltjes.

Even geruisloos voltrok zich deze week de verhoging van de boetes. 9 tot 25 euro komen erbij als u en ik straks een misstap begaan. ‘Administratieve en operationele kosten’, heet dat dan. Waarmee het woord ‘administratie’ voor de zoveelste keer als schaamlap dient. Een handigheidje om er links en rechts iets bij te smeren, in plaats van open kaart te spelen over de duurte des levens en wie ze betaalt. Sorry, ik maak mij daar lastig in. Zo lastig, dat ik in 2017 eens geweigerd heb om zulk een lukraak extraatje te vereffenen. Kort samengevat: er was enige discussie rond een ziekenhuisfactuur, en terwijl dat werd uitgeklaard kwamen de automatische herinneringen al. Plots stond er nog eens 40 euro ‘administratieve kosten’ bij. Ontzet mailde ik mijn ongenoegen - “Ik betaal pas als die 40 euro weer verdwijnt” - en verscheurde boos het papier. Van die boer geen eieren.

Quote Ik zag hoe twee mannen in werkkledij door mijn huis liepen, van voor tot achter, zonder de gebruike­lij­ke aarzeling van mensen die voor het eerst op een ander komen.

Twee jaar later zat ik thuis te werken toen er lang werd aangebeld. Enige aarzeling aan mijn bureau, er was nog veel te doen, allicht was het gewoon een pakketje van DHL? Tot ik plots een forse bonk hoorde en mij dus toch maar naar beneden haastte. Vier mannen stonden tot mijn verbazing al aan het deurslot te morrelen, één had een gereedschapskist bij, een ander droeg een politie-uniform. “Kunnen wij eens praten, mevrouw?” De heren leken blij te zijn dat ik op mijn kousen stond en geen contrair type leek. Toeschietelijk vroeg ik in de living zelfs of ze koffie wilden, wat hen zeer leek te verbazen. De oudste van het gezelschap had zich intussen als deurwaarder gelegitimeerd.

“Zou het kunnen dat u een rekeningetje bent vergeten te betalen?” Vanuit mijn ooghoeken zag ik intussen hoe twee mannen in werkkledij door mijn huis liepen, van voor tot achter, zonder de gebruikelijke aarzeling van mensen die voor het eerst op een ander komen. Af en toe hielden ze halt en namen ze nota’s. “Mevrouw?” De deurwaarder weer. “Dat rekeningetje...?” Ja, dat rekeningetje herinnerde ik mij. Die ellendige factuur met die 40 euro extra, miljaarde nondeju.

Quote Geloof ze niet, de mensen die beweren dat een kleine boete ‘zomaar’ ontaardt in een monsterbe­drag of die snikken dat ze ‘ineens’ uit hun huis zijn gezet.

Ik zou liegen als ik zeg dat ik geen duimschroeven had gevoeld. Geloof ze niet, de mensen die beweren dat een kleine boete ‘zomaar’ ontaardt in een monsterbedrag of die snikken dat ze ‘ineens’ uit hun huis zijn gezet. Eerst komen er brieven. Dan aangetekende brieven, die je korzelig ondertekent bij de facteur, die zich zo snel mogelijk uit de voeten maakt. Later had ik zelfs een uitnodiging bij de rechtbank gekregen, maar die datum viel net in mijn verlof, en een mens is soms irrationeel koppig. De pot op, paljassen! We zullen wel eens zien! Tot je dus omringd door vier mannen een lijst onder je neus krijgt geschoven.

“Koffiezet JURA”, lees je. “Lederen driezit.” “Tuinset met zes stoelen.” “Schilderij met skyline van Antwerpen.” Het duurt eventjes voor je beseft dat het om je éigen inboedel gaat, die blijkbaar op een openbare veiling de verschuldigde 680 euro moet opbrengen, in casu die betwiste rekening die als een sneeuwbal was aangedikt. “Wat!?”, wil je roepen. “Toch niet mijn koffiemachine?” Op voorwaarde dat ik die 680 euro meteen zelf betaalde, wist de deurwaarder, kon ik dat bezit nog redden. De bankkaart kwam rap boven.

Eén dolle verzetsdaad heb ik mijzelf dus gegund, het resultaat was niet als verhoopt. Intussen ben ik gekalmeerd. Maar elke ‘administratieve kost’ die buiten verhouding is, en elk ‘operationeel bedrag’ dat moet verbergen dat men de klant bij zijn pietje heeft, zal blijven wringen. Dit was een week vol luide Twitterdiscussies over grote maatschappelijke thema’s. Maar wat echt ons leven van alledag beïnvloedt, voltrekt zich vaak in relatieve stilte.

