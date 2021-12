COLUMN. ‘Ik ben twee derden Merkel en één derde Thatcher’. Leve de politieke duidelijkheid

Valérie Pécresse. Onthou de naam, want de kans bestaat dat zij in april de eerste vrouwelijke president van Frankrijk wordt. De manier waarop Pécresse zich in de markt zet is even eenvoudig als geniaal. “Ik ben twee derden Angela Merkel en één derde Margaret Thatcher.” Ik ken Valérie Pécresse van haar noch pluimen, maar door haar nauwkeurig afgewogen associatie met de grootste vrouwelijke politici van de voorbije halve eeuw weet ik in drie seconden waar ze voor staat en waarom ik als Fransman al dan niet voor haar zou stemmen. Twee derden mededogen en pragmatisme. Eén derde rechts-conservatief-liberale onverzettelijkheid. Duidelijker wordt politiek niet.