COLUMN. ‘Hou me vast voor ik val’. De glorieuze kwetsbaarheid van Rob de Nijs

Het zou zijn ego onnodig strelen mocht hij hier de beste ‘human interest’-storyteller van Vlaanderen worden genoemd. Laten we het er dus op houden dat Eric Goens de beste in zijn vak is bezuiden Reykjavik en benoorden Kaapstad. In ‘Rob de Nijs - Voor het laatst’ — waarvan het eerste deel maandag werd uitgezonden en het tweede volgende maandag — portretteert hij een zieke man, een oude zanger. Parkinson heeft een oude songtitel pijnlijk actueel gemaakt. ‘Hou me vast voor ik val’ is nu wat Rob aan zijn vrouw Jet zegt telkens hij een trap op moet. Gelijk heeft Jet als ze hem in al zijn kwetsbaarheid groter en mooier noemt dan ervoor, herleid tot zijn naakte essentie. Rob sprak wijze woorden. “Leer de ziekte waarderen”, hield hij zichzelf voor. “Kijk naar die lieve zoon van je. Kijk naar die prachtige vrouw van je. Voel hoeveel ze echt van je houden.” Beklemmend werd het toen Goens de zanger close in beeld bracht. Zoals hij daar zat, zwijgend voor zich uit starend, de handen trillend in zijn schoot maar geenszins zielig, had ik hem willen omarmen als was hij mijn eigen vader, mijn oudste vriend. Glorieuzer wordt verval niet. Waardiger word je niet oud.