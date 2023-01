COLUMN. Hoogste prioriteit van onze hoogste politiebaas: de anus van Abrini, Abdeslam, Asufi en Ayari

PORTRET. Hij werkt 18 uur per dag en vraagt van werknemers hetzelfde: Tom Zhu, ‘de Chinese Elon Musk’ die Tesla gaat leiden

Naar z’n leeftijd is het raden. Wie z’n ouders zijn is niet geweten. En of hij al dan niet getrouwd is evenmin. Maar wat we wél weten over Tom Zhu, de kersverse topman van Tesla, maakt hem vooral een Chinese versie van Elon Musk. Een man die 24/7 ten dienste staat van het bedrijf. En hetzelfde verwacht van z’n personeel. Maak kennis met Tom Zhu, de Chinese luitenant die Tesla een nieuw elan moet geven.

10:06