COLUMN. “Hoe gaan we de waarheid in de toekomst waarborgen? Verdraagt transparantie een gesloten deur?”

Na controver­se over Miss Universe in Israël reageert Kedist Deltour op haatberich­ten: "Vooral op mezelf gefocust"

De nieuwe Miss Universe is bekend. Miss India, Harnaaz Sandhu, gaat dit jaar met het kroontje lopen. Maar de verkiezingen liepen niet zonder enige tegenstand. Zo droeg de Zuid-Afrikaanse regering hun Miss op om de verkiezingen te ‘boycotten’. Israël zou volgens hen namelijk apartheid promoten. En ook op de activiteiten waaraan sommige kandidaten deelnamen in Israël, volgde online heel wat kritiek. Kedist Deltour reageert: “Ook ik heb daar haatberichten over ontvangen, maar ik ga daar niet op in. Er is een reden waarom we hier zijn, dus wou ik vooral op mezelf focussen.”

13 december