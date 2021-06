COLUMN. Het zal je spiegelei maar zijn, daar op dat bord. Zwijndrecht of safe? Elke hap een risicoanalyse

Zonnige ochtend op het terras van een brunchrestaurant, duizend steenworpen buiten de perimeter rond Zwijndrecht. Serveuse neemt de bestelling op. “En wat had mevrouw gewenst?” Mevrouw zet haar leesbril op. “Ik ga voor het spiegeleitje met spek. Maar kunt ge mij garanderen dat mijn ei niet in Zwijndrecht is gelegd? Want ik betrouw het niet meer. Al die smeerlapperij van tegenwoordig.” De serveuse vindt dat een fijne grap. “Ik zal de kip vragen dat ze even naar uw tafel komt.” Die opmerking valt slecht. Mevrouw is bloedserieus. Haar man probeert te sussen. “Allez, we gaan daar geen spel van maken, maar ’t is zoals ze zeggen: meten is weten.”