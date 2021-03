COLUMN. Het wordt een lange, lastige paasvakantie

Ik weet niet wie er blijer was - hij of ik? - toen ik drie weken geleden de uitnodiging in zijn boekentas zag. "Kom je naar mijn feestje?" Een zucht van opluchting. Al een half jaar zit ik met een vaag schuldgevoel omdat mijn zoon in volle coronatijd van school diende te veranderen, na een verhuis. Hij is zeven en als je zeven bent, wil je niet verhuizen. Kleine jongens met grote voortanden vinden 'afwisseling' een overroepen concept. Lang had hij zijn oude vriendjes gemist, de nieuwe moest hij zoeken in bubbels, maar zie: plots was daar die invitatie. Alles komt goed! De volgende dag al waren wij naar de winkel gereden, voor een doos van 31,99 euro. Eigenlijk te duur, maar als Lego Ninjago kan helpen om blij en zelfzeker over een vreemde drempel te stappen? Elke euro waard.