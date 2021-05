COLUMN. Gezondheid lijkt de norm, eeuwig leven zelfs de heilige graal

Massaal gezochte dader van dubbele moord in Franse Cevennen geeft zich na vier dagen over aan politie

14 mei In het Franse gehucht Les Plantiers, hartje Cevennen in het Centraal-Massief, is een treurige moordzaak uitgelopen op een dagenlange zoektocht door honderden agenten naar de schutter. Na een klopjacht van vier dagen heeft Valentin Marcone (29) zich nu overgegeven aan de politie. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend. De man wordt verdacht van het neerschieten van zijn baas en een collega in een houtzagerij op dinsdagochtend. Daarna vluchtte hij zwaarbewapend de wildernis in.