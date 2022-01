COLUMN. Exclusief: wat de coronabarometer voor u betekent

De coronabarometer is klaar voor onmiddellijke ingebruikname. Dat vernemen wij uit doorgaans betrouwbare bron. Pedro Facon, de coronacommissaris met de looks van een plechtige communicant en de brains van een professor emeritus, heeft de barometer uitgewerkt met een zin voor detail die naar verluidt zelfs Annelies Verlinden hem benijdt — Facon specifieert niet enkel hoeveel werknemers in elke coronafase gebruik mogen maken van het bedrijfstoilet, maar ook hoe lang, waarvoor precies en welke luchtverfrisser voorradig moet zijn in de desbetreffende ruimte. Vandaag al zou de barometer van kracht worden, was het niet dat er geen politieke consensus bestaat over de kleurencode voor de drie Covid-fases. Pedro Facon had een simpel verkeerslicht in gedachten: bij groen kan alles doorgaan, bij oranje wordt er geremd, bij rood gestopt. Maar die symboliek ligt partijpolitiek gevoelig. Conner Rousseau wil niet weten van een rode alarmfase waarin niets meer mag, Joachim Coens vreest de associatie van zijn CD&V met de oranje fase van vis noch vlees en Bart De Wever gunt Groen geen groene fase waarin alles kan en mag. Omgekeerd weigeren de groenen het tegenbod van N-VA: geel-oranje-rood. Het compromisvoorstel van Open Vld — geen groen of geel maar blauw voor de fase van vrijheid blijheid — werd unaniem verworpen. Georges-Louis Bouchez gaat nu bemiddelen.