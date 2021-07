COLUMN. En wie wint woensdag goud? Van Aert, uiteraert

Maar enfin! Dan heb je zopas zilver gewonnen en nog voor je bent uitgehijgd, languit in het gras, ontbrandt van hier tot in Tokio de discussie of dat geen goud had moeten zijn. Alsof je dat goud domweg te grabbel hebt gegooid, ergens onderweg. Dat is niet zo. Je heet tenslotte Wout van Aert, niet Annemiek van Vleuten. En alsof zilver een schoonheidsvlek is op je palmares. Dat is niet zo. Je bent tenslotte Wout van Aert, niet Michael Phelps. De tweede beste zijn, niet eens ter wereld maar gewoon thuis, op school, op het werk of op het sportveld, dat is geen reden voor schaamte, geen aanleiding tot zelfbevraging of psychotherapie, toch? Nummer twee zijn, daar teken je voor. Altijd, behalve in de liefde.