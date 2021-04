COLUMN. “Een triootje? Kiezen is verliezen: niet de roes van vrije liefde, zonder de chaos en de pijn”

Onderschat onze openbare omroep niet: deze week werden de kijkers op een triootje getrakteerd. Dat gebeurde in ‘Dertigers’ en ik ben blij dat het programma zo heet, want dan moet ik mij als vrouw van 47 ook niet té hard aangesproken voelen. Maar zelfs als bijna vijftiger vroeg ik me af of... en ik zal allicht niet alleen zijn. Ach, zoiets begint op de VRT met een brainstorm - ‘Iets pikants is goed voor de kijkcijfers!’ - en dat eindigt met gans Vlaanderen in crisis. Want zie ze voor u: al die mensen die na de bewuste scène hun keel schrapen op de sofa, terwijl hun partner stoïcijns voor zich staart. Alle singles die mistroostig onder hun tv-dekentje liggen, denkend dat ze al blij zouden zijn met een dúootje. En vooral: alle mensen die ‘het ook eens gaan proberen’, als betrof het een recept van Jeroen Meus. Echt, we horen hier nog van.