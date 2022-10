COLUMN. “Een rotnacht op hotel, wie heeft het nog niet meegemaakt? Mathieu Van der Poel weet er alles van”

Elke zaterdag blikt onze columniste terug op de week. De turbulente ervaring van wielrenner Mathieu van der Poel in Australië doet nadenken over de nachtrust op hotels. De Nederlander zal niet de eerste zijn die er toch niet zo goed slaapt als thuis. Een hotel is een wereld op zich, met dure minibars, televisies die de eenzaamheid moeten verdrijven en toiletpapier dat in een driehoekje hangt...