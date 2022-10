COLUMN. “Een goed woord voor het aarzelende begin van een relatie, dat bestaat nog niet”

De breuk is definitief: Leontine Ruiters heeft een nieuwe liefde, na 22 jaar huwelijk met Marco Borsato. Het gaat om een succesvolle zakenman die verklaarde dat het allemaal nog pril was. ‘We zijn mekaar aan het ontdekken en dat is heel fijn.’ In de Nederlandse showbizzpers werd daar een beetje mee gelachen, met die uitspraak van John Huiberts, zoals de man heet. ‘Ontdekken’ klinkt namelijk alsof er een expeditie bezig is. Welk land zou Leontine in dat geval zijn? Het feestelijke, broeierige Brazilië? Of eerder Alaska, een beetje afstandelijk en nog te ontdooien? En gebeurt dat dan met een helm en een pikhouweel, dat ontdekken? Of net zonder kleren?