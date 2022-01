COLUMN. Een brooddoos met chips? Dat is geen armoede, dat is nonchalance

Elke zaterdag blikt onze columniste terug op de week. De brooddozen die in Gent gefotografeerd werden, om het probleem van hongerige magen aan te kaarten: zoiets gaat iedereen aan het hart. Maar is het altijd een geval van armoede? Het kan ook op ziekte of depressie bij ouders wijzen. Misschien weten ze niet beter. Of is het ronduit nonchalance. “Geef ouders sterkere vleugels”, is haar betoog. Want een brooddoos die met liefde gevuld wordt, kan zo veel plezier brengen in een gezin...