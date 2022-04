COLUMN. Ed Sheeran heeft ‘Shape of You’ niet gestolen, zegt de rechter. Plagiaat is niet netjes, maar anderzijds wordt originaliteit overschat

Kijk ik hier in Umbrië uit het raam, dan zie ik op een heldere dag Paciano liggen. Paciano is het dorp waar Ed Sheeran een vakantiehuis heeft met uitzicht op het Lago Trasimeno. Het gebeurt dat we elkaar kruisen. Dan knikken we discreet. Ik mag hem Ed noemen, hij mij meneer Segers. Hebben we allebei een tafel geboekt bij Locanda Manfredi en blijkt dat we beiden voor de umbricelli hebben geopteerd, dan knipogen wij eens, meer niet. Ed respecteert mijn privacy. Hij weet dat ik op restaurant niet graag word gestoord.