COLUMN. De definitie van dementie. “Het voelt alsof ik al mijn bladeren kwijtraak”

Rij 4, plaats 39. Daar ga ik zitten in zaaltje 12 van Kinepolis. Het is de benauwende setting voor een benauwende film. ‘The Father’ maakte van Anthony Hopkins (83) de oudste Oscarwinnaar ooit. De film toont dementie door de ogen van een aftakelende vader, tegen heug en meug bijgestaan door zijn zorgende dochter, een nieuwe glansrol van Olivia Colman na haar rol als The Queen in ‘The Crown’. Cinema! Eindelijk! Op rij 2, plaats 12, meen ik in het halfduister Erik Van Looy te herkennen, à la recherche du temps perdu na al die maanden zonder bioscoopbezoek. En vergis ik me of zit daar op rij 3, plaats 27, Jan Verheyen? Met zijn elven zijn we samen. Op een weekdag. Om twee uur ’s middags. Alleen vijftigers kiezen dan vrijwillig voor het donker. Buiten vieren studenten hun laatste examen. De rosé vloeit rijkelijk over de trappen van wat de Decascoop heette toen ik zo jong was als zij. Toen Wilfried Martens er danste met Ornella Muti.