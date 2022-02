COLUMN. De blijde boodschap van Paul De Grauwe aan elk van u: “Schulden smelten als sneeuw voor de zon”

Elke avond stem ik af op ‘Terzake’ en ‘De afspraak’ in de hoop dat hij er te gast is. Want waar hij aan tafel schuift, sneuvelt de pensée unique en knallen de ongehoorde meningen in het rond. Vaak krijgt hij zelfs de lachers op zijn hand, wat niet evident is als je de grootste nog levende econoom van het land bent en doceert aan de London School of Economics. Maar Paul De Grauwe (75) kan dat. Zoals vorige vrijdag, toen hij poneerde — ik parafraseer hem nu even — dat geen land sinds het uitbreken van Covid een beter economisch beleid heeft gevoerd dan het onze. “Een pluim voor de regering. Bravo! Cijfers om u tegen te zeggen.” Zelfs in de Wetstraat 16 was de eerste reactie er één van ongeloof. “Huh? Wat zegt die nu?” Want voor desastreuzere cijfers dan de onze moet je vandaag de Europese Unie uit. Maar Paul versaagde niet. Dat België en Vlaanderen er goed aan gedaan hadden om het geld door ramen en deuren te smijten, zei hij, en dat we het zelfs door kieren en spleten hadden moeten duwen. Over de schuldenberg dientengevolge hoefde niemand zich zorgen te maken. “Die smelt als sneeuw voor de zon.” Van Leuven tot Londen kent elke economiestudent inmiddels het eerste axioma van De Grauwe: geld is wat de ezel schijt.