COLUMN. De beste Belg op het EK voetbal is Gert Verheyen. Gert sprankelt, Gert spettert, Gert spat van het scherm

Kevin De Bruyne doet zijn best en Romelu Lukaku is niet zonder verdienste, maar veruit de beste Belg op het EK is Gert Verheyen. Scherper nog als analist, grappiger nog als amuseur en groter nog als televisiepersoonlijkheid dan hij voordien als voetballer was. Aan de tafel van Karl Vannieuwkerke bewijst Gert dat iemand van 50 de revelatie van een toernooi kan zijn. Jarenlang was de analyse van Gert de ideale slaappil, zo rond kwart voor elf. Dezer dagen straalt hij mijlen in de omtrek, krachtiger dan Fukushima, ongeacht of hij de wingbacks van Duitsland dan wel de defensieve lacunes van Noord-Macedonië aankaart. Gert overspeelt zijn tafelgenoten zoals hem dat met zijn rechtstreekse tegenstander zelden is gelukt. Gert sprankelt. Gert spettert. Gert spat van het scherm.