COLUMN. De behoefte aan intimiteit wordt doodgezwegen in deze crisis

Liefde is liefde. Eigenlijk is daarmee alles gezegd: het beste wat het leven te bieden heeft, is er voor iedereen. Jong en oud, man en vrouw, ongeacht herkomst of komaf. Tegelijk zegt die zin bitter weinig. Hij is van het genre: het is wat het is. Wat komt, komt. Liefde is liefde. Een kat is een kat.