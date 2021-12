COLUMN. De ampersand is uitgevonden voor Nicole & Hugo, 50 jaar gelukkigst getrouwd

De heer en mevrouw Segal-Josy zijn 50 jaar getrouwd. Dat zou felicitaties verdienen, was het niet dat de echtelieden hun gouden jubileum zelf niet als een prestatie beschouwen. Daarvoor was hun liefde al die tijd te vanzelfsprekend en hoefde ze niet met behulp van Wim Slabbinck en Esther Perel in stand te worden gehouden. Speciaal voor hen — en niet voor CD&V, want los zand laat zich zelfs door het elegantste logogram niet verbinden — is de ampersand uitgevonden. Nicole & Hugo zijn al een halve eeuw elkaars betere helft. Vraagt de loketbediende Nicole naar haar familienaam, dan antwoordt zij: ‘Van Hugo.’ Informeert dat loket vervolgens naar die van Hugo, dan zegt hij: ‘Van Nicole.’ Niemand haalt het in zijn hoofd om hen Hugo & Nicole te noemen, zoals niemand het heeft over Palmer, Lake & Emerson of over Nash, Stills, Young & Crosby. Nicole & Hugo is meer dan een artiestennaam. Het is de definitie zelf van onsplitsbare liefde. In de matrimoniale geschiedenis zijn geen gevallen bekend van stellen die gelukkiger getrouwd waren dan zij, op Britney Spears en Jason Alexander na. Die waren ooit 55 uren in de echt verbonden, tot haar manager zei: ‘Het heeft nu lang genoeg geduurd.’