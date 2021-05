COLUMN. Dany ‘EHBO’ Verstraeten is waar vakmanschap als vanzelf overgaat in meesterschap

Leve Jürgen Conings! Zonder zijn heldenstatus bij een stel Hollandse hufters was ons redactiegebouw nooit ontruimd en zou Vlaanderen verstoken zijn gebleven van een gedenkwaardige nieuwsuitzending op VTM. Noodnieuws kregen we, niet gepresenteerd vanuit ons spiegelpaleis in Antwerpen maar vanuit een bezemhok in Vilvoorde, een lokaal van twee bij anderhalf waarin doorgaans alleen de poetsvrouw en hitsige medewerkers hun gading vinden. Noodanker Dany Verstraeten, die voortaan de eretitel EHBO-Dany mag claimen, was gezeten aan een houten tafeltje dat inderhaast uit de Vilvoordse kringwinkel was ontvreemd. Buiten beeld werd de voorste linkerpoot van de tafel onderstut door een dubbelgevouwen bierviltje. Achter EHBO-Dany was een scherm opgetrokken. Een projectiedoek voor diapositieven, was mijn eerste indruk, waarop ik elk moment een wazige dia van Jürgen Conings verwachtte, weliswaar ondersteboven weergegeven. Voor de neus van EHBO-Dany stond er niets, op zwabber en swiffer na, het instrumentarium van de kuisploeg. Bij ontstentenis van een autocue las EHBO-Dany van zijn laptop teksten af die volstrekt nieuw voor hem waren. Naar start en einde van de beeldfragmenten had hij het raden. Samen met ons, noodkijkers en ramptoeristen, ontdekte hij ter plekke het nieuws. Had ik mogen gokken, naar stijl en setting: DDR, 1973. Maar Dany, die was briljant.