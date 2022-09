COLUMN. Chef-kok Tom (35), papa van 2, die strijdt tegen kanker: “Na 2 narcoses op 48 uur tijd: rust! Ik geniet van mijn vrouw, die eindelijk nog eens schaterlacht”

Verontwaar­di­ging in Verenigde Staten nadat agent ongewapen­de zwarte jongeman (20) in eigen woning doodschiet

Beelden waarop te zien is hoe een agent een ongewapende zwarte twintiger neerschiet in zijn eigen woning doen heel wat stof opwaaien in de Verenigde Staten. De 20-jarige Donovan Lewis overleed afgelopen dinsdag nadat hij werd neergeschoten in zijn woning in de stad Columbus, gelegen in de staat Ohio. De jongeman lag in zijn bed toen de politie plots kwam binnengestormd. De 30-jarige agent Ricky Anderson schoot Lewis onmiddellijk neer.

3 september