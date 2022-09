COLUMN. Chef-kok Tom (35), papa van 2, die strijdt tegen kanker: “Als ik mijn zonen in bed steek, verwonder ik me hoe schoon ze zijn. Hoeveel van deze vakanties met hen heb ik nog?”

Finland hervormt ouder­schaps­ver­lof voor meer genderge­lijk­heid

In Finland is vandaag de hervorming van het stelsel van ouderschapsverlof ingegaan. Beide ouders zullen voortaan 160 dagen kunnen opnemen, waarvan ze er 63 kunnen doorschuiven naar hun partner. De bedoeling is tot meer gendergelijkheid te komen.

11:09