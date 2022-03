COLUMN. Centimeters en spieren is wat je de kindvoetballer Rayane Bounida (16) toewenst. Anders schoppen ze hem misschien halfdood

Antwerpse moeder (46) van zeven trekt door oorlogsge­bied om zoon (24) te redden: “Hij heeft geen geld, geen benzine en is omsingeld door Russen”

Toen haar zoon Wessel (24) in volle oorlogsdreiging besloot om zijn Russisch-Oekraïense vriendin in de Krim op te halen, strandde hij in een dorpje met nauwelijks eten of drinken, geen gsm, geen vervoer, geen geld en overal Russische soldaten. Mama Renate Degryse (46) uit Antwerpen twijfelde niet, reed drie dagen non-stop en trekt de komende dagen door oorlogsgebied met één doel: haar zoon terughalen. Moeder en zoon hopen elkaar over enkele dagen te treffen in Kiev. Wij spraken haar toen ze klaar stond om mee te rijden met een konvooi richting Lviv.

8 maart