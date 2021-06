COLUMN. Broederliefde is: Thorgan Hazard die Eden uitroept tot man van de match

Wannegem-Lede Thorgan Hazard wordt kasteel­heer, of toch bijna

7:03 Koning van de match was hij zondagavond, Thorgan Hazard (28). En binnenkort wordt hij ook kasteelheer. Of toch bijna, want de Rode Duivel heeft de villa op het kasteeldomein van Wannegem-Lede gekocht.