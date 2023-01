COLUMN. Als Jan Vertonghen wil weten waar Anderlecht staat, kijkt hij op Teletekst. Iets van vroeger, net als Anderlecht zelf

Na veertig jaar gaat vanavond definitief de stekker uit Tihange 2

Na Doel 3 is het vandaag de beurt aan de kernreactor Tihange 2 om definitief van het stroomnet gekoppeld te worden, na een carrière van precies veertig jaar. De kernreactor in het Luikse Hoei, aan de oevers van de Maas, werd in 1983 in gebruik genomen. De centrale - uitgebaat door Engie Electrabel - met een capaciteit van 1.008 megawatt produceerde in al die jaren genoeg elektriciteit om België drie jaar lang van stroom te voorzien.

