COLUMN. Als alleen gevaccineerden op reis mogen, is dat oneerlijk. Maar het leven ís nu eenmaal oneerlijk

So­joez-ra­ket ter ere van eerste ruimterei­zi­ger gelanceerd, nieuwe bemanning veilig aangekomen in het ISS

9 april Drie nieuwe bemanningsleden zijn vrijdag aangekomen in het internationale ruimtestation ISS. De Russen Oleg Novitski en Pjotr Doebrov en de Amerikaan Mark Vande Hei wonen het komende halfjaar in het complex, dat op ruim 400 kilometer hoogte rond de aarde draait. De ruimtevlucht was een eerbetoon aan de eerste ruimtevlucht ooit. Het is maandag namelijk precies zestig jaar geleden dat de Sovjet-kosmonaut Joeri Gagarin als eerste mens ter wereld een ruimtereis maakte.