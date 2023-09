Colombia vestigt opnieuw record in productie cocaïne

Nieuwe Russische generaal ziet Oekraïne als “opstap” naar Europese invasie

De Russische president Vladimir Poetin heeft Andrej Mordvitsjev gepromoveerd tot generaal, een man die eerder heeft verklaard dat Oekraïne slechts een “springplank” is om de rest van Europa binnen te vallen. Mordvitsjev voerde eerder al het bevel over het Centraal Militair District en de Russische Centrale Groepering van Strijdkrachten in Oekraïne.