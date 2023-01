Colombia onderschept in één jaar recordhoeveelheid van 671 ton cocaïne

Française klaagt ziekenhuis aan nadat haar moeder 44 uur op een brancard lag op de spoed en twee weken later overleed

Marie-Pierre Mazzaggio klaagt een ziekenhuis in de buurt van Parijs aan wegens schuldig verzuim. Haar moeder, de 83-jarige Josette, overleed twee weken nadat ze 44 uur in een gang van de spoedafdeling van het hospitaal had moeten doorbrengen. Marie-Pierre is “vastberaden” en “klaar om tot het uiterste te gaan”, zegt ze aan de krant ‘Le Parisien’. Het Franse parket heeft een onderzoek ingesteld.

