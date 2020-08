Exclusief voor abonnees

Code groen, oranje of rood op reis: wanneer moet je in quarantaine? En mag je nog vertrekken?

Sven Ponsaerts

01 augustus 2020

17u04

Groen bij vertrek, maar oranje bij terugkeer. Of misschien kleurt uw reisbestemming wel ineens donkerrood. Help, moet ik in quarantaine? Het ‘knipperlichtsysteem’ van Buitenlandse Zaken dat vandaag onze reismogelijkheden bepaalt, zorgt voor heel wat verwarring. Hierbij alle vragen beantwoord.