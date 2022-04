Code geel voor wind en regen: noodnummer 1722 geactiveerd

‘Terzake’ vanuit andere studio en RTBF schrapt program­ma's door grote stroompan­ne in Evere en Schaarbeek

Een grote stroompanne woensdag sinds 12.15 uur in een vijftigtal straten in Evere en Schaarbeek is van de baan. Dat meldt netbeheerder Sibelga via zijn website. Alle getroffen klanten hadden omstreeks 18 uur opnieuw elektriciteit. Die kunnen een schadevergoeding aanvragen omwille van de duur van de panne.

20:30