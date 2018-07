City Sounds Zomerbar opent met gratis ijsjes 19 juli 2018

02u47 0 Le Jardin Creole, de zomerbar in de tuin van Cultuurcentrum Belgica in hartje Dendermonde, wordt de komende dagen overgenomen door de jongeren van City Sounds.

De officiële opening ging woensdagavond gepaard met gratis ijsjes voor alle bezoekers. "Tien dagen lang zorgt City Sounds voor een programmatie in de zomerbar. Dat is jaarlijkse traditie", zegt Tim De Voghel van de vzw. "Dendermonde mag zich aan een bomvolle affiche verwachten. Er zijn live-concerten, een ladies night, zomerquiz, avondmarkt en zelfs een kindernamiddag."





Bij de opening woensdagavond tekenden Unos en Black Mamba voor de muziek. Op donderdag 19 juli is een tuinconcert van Chris & Charlie voorzien. Zij brengen vanaf 21 uur Jamaican Soul. Op vrijdag 20 juli kunnen bezoekers genieten van jazz en electro vol Indonesische invloeden. En op zaterdag 21 juli volgt een paella-night op een kindernamiddag en zorgen Soulshakers voor muziek. De Zomerbar van City Sounds is elke dag, tot en met zondag 29 juli, open vanaf 18 uur. In het weekend vanaf 14 uur. (DND)