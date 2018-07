Circus Marcel brengt spektakel 18 juli 2018

Circus- en straattheaterfestival 'De Donderdagen' trekt deze week naar Pollare. Circus Marcel brengt donderdag om 19.30 uur een voorstelling in De Zwarte Flesch, in de Schuitstraat. Op diezelfde locatie is er daarna om 20.15 uur ook een TV-Oostvertelling met Vitalski. Elke donderdag in juli en augustus vindt er een circus- of straattheatervoorstelling plaats in Ninove. De voorstellingen zijn gratis. (CVHN)