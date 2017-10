CIA-baas: "Stel me geen vragen als Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un sterft" IVI

07u24

Bron: The Independent, South China Morning Post 2 REUTERS Op de vraag wat er zou gebeuren als Kim Jong-un sterft, antwoordde CIA-baas Mike Pompeo dat hij daar dan niets zou over zeggen, "gezien het verleden van de CIA". Als de Noord-Koreaanse leider "plots verdwijnt of sterft", zal de CIA daar publiekelijk niet op reageren. Dat heeft de baas van de CIA, Mike Pompeo, gezegd tijdens een forum over veiligheid in Washington. "Gezien het verleden van de CIA is het beter om daar dan niets over te zeggen", zei Pompeo. Hij doelt daarmee op het feit dat de CIA in het verleden al betrokken is geweest bij pogingen om wereldleiders af te zetten.

"Sommigen zouden kunnen denken dat het nogal toevallig is als we zeggen 'Er is een ongeluk gebeurd'", antwoordde Pompeo aan een lachend publiek. Maanden geleden beweerde Noord-Korea dat de CIA geprobeerd had Kim Jong-un te vermoorden met hulp van Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten. Al kon het land daar toen geen bewijzen voor geven. Pompeo heeft tijdens het forum ontkend dat er een plot is om Kim Jong-un om te brengen. "De missie van Kim Jong-un is om aan de macht te blijven", zei Pompeo. "Hij wil gewoon iedere dag in zijn eigen bed wakker worden."



Militaire macht

Pompeo waarschuwde wel dat Noord-Korea bijna zijn nucleaire capaciteiten heeft geperfectioneerd. Nog volgens de CIA-baas zou de Amerikaanse president Trump liever sancties en diplomatie willen toepassen in het conflict met Noord-Korea, maar is de president ook bereid om, indien nodig, "militaire macht in te zetten tegen de staat". Pompeo benadrukte wel dat er een verschil is tussen "een nucleair wapen te kunnen afvuren en een arsenaal aan zulke wapens te kunnen maken". Pompeo zei ook nog dat hij van de CIA een strenger agentschap wil maken.