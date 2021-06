Christoff en verloofde Ritchie zetten punt achter hun relatie: “Nog steeds veel liefde, vriendschap en respect voor elkaar”

“Bijna 4 jaar geleden leerde ik deze kanjer kennen. Maar vandaag hebben we samen besloten om elk onze eigen weg te gaan”, zo schrijft Christoff in een statement. “Het zijn 4 fantastische jaren geweest en daarom kijken we er vooral met veel mooie herinneringen op terug. Hoe onze wegen verder zullen lopen weten we nu nog niet, maar ik ben zo dankbaar dat we dit nieuwe pad samen kunnen verkennen. Met nog steeds veel liefde, vriendschap en vooral heel veel respect voor elkaar. Het is allemaal nieuw voor ons en daarom hoop ik ook dat jullie ons allemaal de nodige rust gunnen om dit voor onszelf te verwerken. We zullen daarom dan ook geen interviews of commentaar geven over onze privésituatie.”

Moeilijke lockdown

Christoff bekende eerder al dat zijn relatie onder druk stond tijdens de lockdown. Die heeft hem doen inzien dat mensen niet gemaakt zijn om 24 uur per dag bij elkaar te zijn. “Het zou hypocriet zijn om te ­beweren dat Ritchie en ik geen woorden hebben gehad”, klonk het destijds. “De eerste week van de lockdown was iedereen een beetje van slag. De gedachte ‘Hoe moet dit verder?’ plaagde mij ook.” Ook recenter waren er nog tekenen aan de wand. Tijdens de ‘Cooke & Verhulst Show’ liet Christoff ontsnappen dat hij Ritchie niet op de hoogte had gebracht van het feit dat hij een wenkbrauwlift zou ondergaan. Een stap waarvan je partner normaal gezien wel op de hoogte zou zijn.

Volledig scherm Christoff met zijn ex-partner Ritchie. © Dieter Bacquaert

Aanzoek op het podium

In 2018 ging Christoff na een relatie van 1 jaar op de knie voor Ritchie, voor maar liefst 12 miljoen toeschouwers op het Schlagerboom-festival in Dortmund, live op tv. “Wát een zalig gevoel”, lachte de zanger toen. “Ik ben de gelukkigste mens ter wereld! Ritchie maakt mijn leven compleet. Hij is zo puur, houdt mij met de voetjes op de grond. Wij twee is yin en yang. Ik heb altijd gezegd dat ik zou trouwen als ik de ware zou vinden. Ik wist meteen dat Ritchie dat was.”

Het huwelijk werd echter steeds achteruit geschoven. Dat kwam vooral door corona. “We hebben vrienden die volgende maand gingen trouwen, maar dat kan niet doorgaan. Stel dat wij onze trouw in mei of juni gepland hadden”, zei Christoff nog in april 2020. “Nee, een datum voor ons eigen huwelijk, dat is niet aan de orde. We zien nog wel óf het er nog van komt en wanneer.” Het antwoord op die vraag is nu dus definitief beantwoord.

Volledig scherm Christoff vraagt zijn vriend Ritchie ten huwelijk op het Duitse schlagerfestival Schlagerboom © Joel Hoylaerts / Photonews