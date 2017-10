Chris Lomme 'ontvoert' rusthuisbewoners voor helikoptervlucht MVO

16u44 1 Kristof Ghyselinck Hartenwens - Chris Lomme met Ivan en Erika

Sinds de documentaire 'Undercover in de zorgfabriek' van Pano, is er veel te doen rond de behandeling van rusthuisbewoners in Vlaanderen. Die problematiek ligt ook actrice Chris Lomme nauw aan het hart. Zij is meter van het project Hartenwens, georganiseerd door vzw S-Plus.

Het opzet was om de grootste wens van twee rusthuisbewoners te vervullen en op die manier aandacht te vragen voor vergeten ouderen. Chris ging samen met senioren Erica (71) en Ivan (78) de lucht in voor een heuse helikoptervlucht, iets dat al lang op hun bucket list stond. Het gezelschap heeft er duidelijk van genoten, ook al ging het in- en uitstappen misschien niet zo vlot.

