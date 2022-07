Chocoladefabrikant Callebaut ziet volumes en inkomsten stijgen in eerste negen maanden

Wieze Hoe raakt Barry Callebaut van honderden ton besmette chocolade verlost? “Er staan alvast 30 vrachtwa­gens klaar”

Van de honderden ton chocolade met salmonella in de fabriek van Barry Callebaut in Wieze zal over afzienbare tijd niets meer overblijven. Alle besmette chocolade vertrekt met vrachtwagens naar een gespecialiseerde verwerker. Intussen ligt de fabriek nog steeds stil. “Dit is een aderlating voor ons bedrijf”, zegt woordvoerder Korneel Warlop.

4 juli