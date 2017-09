Chinezen stappen in Ageas KVE

19u00

Bron: Belga 0 REUTERS De Chinese investeringsgroep Fosun bezit 3,01 procent van het kapitaal van de Belgische verzekeringgroep Ageas. Dat blijkt uit een transparantiekennisgeving door Ageas.

De statuten van Ageas stellen dat van zodra de drempel van drie procent in het kapitaal is overschreden, dat kenbaar moet worden gemaakt. Dat is op 25 september gebeurd.



Fosun is daarmee het tweede Chinese bedrijf dat deze drempel overschrijdt. Ping An, een historische aandeelhouder van Ageas-voorganger Fortis, bezit zowat 5 procent. Samen hebben Chinese bedrijven dus zowat 8 procent van Ageas in handen.