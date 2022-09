Chinese metropool nog minstens tot woensdag in lockdown

Het uitgaansverbod was voorzien tot zondag, maar nu is beslist dat de lockdown minstens tot woensdag van kracht blijft. Volgens de autoriteiten moet er nog meer getest worden om de uitbraak onder controle te krijgen in de zuidwestelijke metropool.

Aardbeving

Inwoners van Chengdu, die maandag ook nog eens geconfronteerd werden met een aardbeving in de regio, zijn bezorgd dat de lockdown gaat aanslepen. In april was in Shanghai een lockdown afgekondigd die oorspronkelijk een aantal dagen zou duren, maar uiteindelijk twee maanden zou aanslepen.

Zerotolerantiebeleid

De voorbije weken zijn verscheidene Chinese steden in lockdown gegaan. Momenteel hebben ongeveer 33 steden en 65 miljoen inwoners te maken met lockdowns of andere beperkingen om het coronavirus onder controle te houden, zo meldde het magazine Caixin zondag op Weibo.

China blijft een strikt zerotolerantiebeleid voeren, ondanks een veel lager aantal infecties dan in de rest van de wereld. Dat beleid houdt in dat er meteen een lockdown wordt opgelegd als er positieve gevallen worden geregistreerd, bijna verplichte PCR-tests om de 72, 48 of zelfs 24 uur, quarantaine, en sluiting van fabrieken en bedrijven.

