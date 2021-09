Chinese kinderen krijgen les in gedachtegoed van hun president

Parasieten in stuwmeren in Zimbabwe vormen bedreiging voor nijlpaar­den

10:40 Kunstmatig aangelegde meren zijn broedplaatsen voor invasieve soorten zoals zoetwaterslakken. Via deze tussengastheren krioelt het er van de parasieten die nijlpaarden infecteren. Dat stelden biologen van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA), de KULeuven en de University of Zimbabwe vast in stuwmeren in Zimbabwe.