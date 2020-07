Chinese hackers bespioneerden Belgisch techbedrijf RL

25 juli 2020

04u59

Bron: Belga 0 Twee Chinese hackers worden in de Verenigde Staten verdacht van spionage op grote schaal. Daarbij zou een Belgisch techbedrijf geviseerd zijn. Dat schrijft Le Soir zaterdag.

Op 7 juli werden de twee Chinese hackers, Li Xiaoyu (34) en Dong Jiazhi (33) in de VS aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van het wereldwijd bespioneren van bedrijven, ngo’s en labo’s en dat gedurende een tiental jaar. De twee zijn overigens niet opgepakt, want ze bevinden zich in China.

Op de lijst van getroffen bedrijven, staat ook een Belgisch bedrijf, zo schrijft Le Soir. De Amerikaanse justitie spreekt van een Belgisch softwarebedrijf dat in de periode maart-april 2018 getroffen werd door een diefstal van ongeveer “142 gigabytes aan documenten”.

De vermeende cybercriminelen zouden zich gericht hebben op een reeks doelwitten met strategisch- of handelsbelang, gaande van high-tech bedrijven tot de zakensector, videospelletjes, zonne-energie en defensie. De gestolen handelsgeheimen zouden samen honderden miljoenen euro's waard zijn, aldus justitie.

Het parket van Brussel bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar geeft er geen commentaar over.

