Chinees elektrisch automerk Zeekr komt eind dit jaar naar Europa

“Een goede behande­ling bestaat nog niet”: wat is dengue, volgens de WHO “een van de grootste bedreigin­gen van de toekomst”?

Hevige koorts, gewrichtspijn, braken en pijn achter de ogen. Meer dan 100 miljoen mensen ondervinden jaarlijks deze symptomen. Wereldwijd is het denguevirus de snelst verspreidende virale ziekte die muggen overdragen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is deze tropische ziekte dan ook een van de grootste bedreigingen van de toekomst. Maar hoe gevaarlijk is ze? En wat kan je ertegen doen? Eric van Gorp, hoogleraar virologie en internist-infectioloog bij het Erasmus MC, legt alles uit wat je moet weten over dit virus, ook wel bekend als knokkelkoorts.