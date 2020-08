China waarschuwt voor coronavirus op diepgevroren voedingsproducten HR

13 augustus 2020

07u35

Bron: ANP 113 Consumenten in de Chinese stad Shenzhen zijn gewaarschuwd om voorzichtig te zijn bij het inkopen van diepgevroren voedingsproducten. De waarschuwing van de lokale autoriteiten komt nadat een monster genomen van een partij kippenvleugeltjes uit Brazilië positief testte op het nieuwe coronavirus.

Het monster zou zijn genomen van het oppervlak van het vlees. Eerder bleken testen van oppervlaktemonsters van verpakkingen van zeevruchten in Chinese steden positief. De partij kippenvlees zou afkomstig zijn van vleesverwerker Aurora Alimentos in de zuidelijke Braziliaanse deelstaat Santa Catarina.

Volgens de verklaring van de lokale autoriteiten zijn de uitslagen van testen bij mensen, die mogelijk in contact zijn gekomen met de partij besmet vlees, negatief. Ook gerelateerde producten die waren getest, bleken niet te zijn besmet. Desondanks besloten de autoriteiten te waarschuwen voor geïmporteerd diepgevroren voedsel.

Zeevruchten

De autoriteiten van de stad Yantai in de provincie Shandong waarschuwden dinsdag op Weibo, de Chinese variant van Twitter, dat drie monsters genomen van zeevruchtenverpakkingen coronadeeltjes bleken te bevatten. In een restaurant in de provincie Anhui bleek een verpakking van bevroren garnalen uit Ecuador te zijn besmet, aldus de Chinese staatstelevisie op woensdag.

Lees ook:

België niet langer het kneusje: in bijna heel Europa stijgt aantal besmettingen fors (+)

ONZE OPINIE. Help, ik ben mijn gezond verstand kwijt! (+)

Biostatisticus Geert Molenberghs blikt vooruit naar 1 september: “Tot tweede middelbaar moet school altijd kunnen openen” (+)